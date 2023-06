Rusland: Ukraine har angrebet bro mellem Krim og Kherson

Vejbanen på broen er ifølge guvernøren blevet beskadiget, og trafikken er blevet omdirigeret.

Der er ingen meldinger om dødsfald.

Krims guvernør, Sergej Aksjonov, siger ifølge Reuters, at specialister er på stedet for at vurdere, hvornår trafikken over broen kan genoptages.

- I løbet af natten har et angreb ramt Tjonhar-broen. Der er ingen ofre, skriver Aksjonov ifølge nyhedsbureauet AFP på beskedtjenesten Telegram.

Det russiske statsejede nyhedsbureau Tass skriver, at Saldo oplyser, at foreløbige vurderinger tyder på, at der er blevet brugt britiske Storm Shadow-missiler i angrebet.