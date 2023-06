Mindst 24 personer er kvæstet i eksplosion i Paris

Nogle af de kvæstede har ifølge de foreløbige oplysninger fået alvorlige brandsår. Men størstedelen er kommet til skade på grund af det kraftige tryk, eksplosionen forårsagede, og af at blive ramt af murbrokker, skriver BFM.

Redningsmandskab leder efter mindst to personer, som menes at ligge under murbrokkerne af de ødelagte bygninger, erfarer tv-stationen.

Facaden på en bygning styrtede ned på gaden som følge af eksplosionen, oplyser fransk politi ifølge Reuters.

Et stort antal brandfolk, redningsarbejdere og politifolk er på stedet, siger en talsmand for politiet i den franske hovedstad.