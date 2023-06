Schweiz's præsident forlader regering ved årsskiftet

- Det er ikke en fratræden. Men det er en meddelelse om, at jeg ikke stiller op igen efter den nuværende periode.

Berset siger ifølge Reuters på et pressemøde, at han ikke har konkrete planer for, hvad han skal, når han forlader regeringen - ud over at dyrke yoga.

Den 51-årige Alain Berset, der er fra Socialistpartiet, har været minister i 11 år. Han er på nuværende tidspunkt det længst siddende medlem af regeringen.

Ud over at være præsident er han Schweiz’s indenrigs- og sundhedsminister og har blandt andet stået i spidsen for landets indsats mod coronapandemien.