EU-landene er enige om ny sanktionspakke mod Rusland

Forsinkelsen skyldes, at EU ikke ønsker at give individer eller virksomheder tid til at forberede sig på sanktionerne, inden de træder i kraft.

Offentliggørelsen sker derfor efter, at EU-landene skriftligt har bekræftet aftalen. Det ventes at ske fredag i denne uge.

Den 11. sanktionspakke kommer efter længere tids forhandlinger.

De har blandt andet været præget af problemer med at finde et juridisk grundlag for at kunne gribe ind over for omgåelse af sanktionerne i lande uden for EU.