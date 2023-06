Redningsarbejder dræbt og otte såret i angreb i Kherson

Det skete, efter at Kakhovka-dæmningen brød sammen.

Ukraine beskylder russiske styrker for at have bombet den. Det afviser Rusland, som retter en tilsvarende beskyldning mod Ukraine.

Den ukrainske regering har også flere gange beskyldt Rusland for at angribe de rednings- og hjælpearbejdere, der arbejder i den katastroferamte region.

Den ukrainske indenrigsminister, Ihor Klymenko, skriver på sociale medier, at det hold hjælpearbejdere, der kom under russisk beskydning tirsdag, er i færd med at genoprette skaderne efter de store oversvømmelser.