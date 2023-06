Naturaftale på plads med snævert flertal blandt EU-lande

Også Danmark havde ønsket endnu mere fleksibilitet, sagde miljøminister Magnus Heunicke (S) under mødet tirsdag i Luxembourg.

Alligevel stemte Danmark for aftalen.

De vigtigste danske prioriteter er da også kommet med i aftalen, siger Magnus Heunicke efter afstemningen.

Det gælder både, at genopretningsmålene er bindende, og at mulighederne for at udrulle vedvarende energi ikke bliver forringet.

- Jeg er enormt lettet over, at vi er lykkes med at nå et resultat med bindende mål for hele EU. Det er et afgørende skridt for at få forbedret vores natur, som er under pres, siger Magnus Heunicke.