53-årig konservativ er valgt som ny finsk statsminister

Orpo, der står i spidsen for Samlingspartiet, fortalte i sidste uge, at man var nået til enighed om at danne en højreorienteret regeringskoalition i Finland.

Foruden Samlingspartiet består den af det nationalistiske parti De Sande Finner samt Svensk Folkeparti og Kristendemokraterne.

- Alle problemerne er blevet løst, og papirerne er klar, sagde Orpo torsdag, da han kunne præsentere programmet for den nye regering.

Det indeholder blandt andet at skære i antallet af kvoteflygtninge samt gøre det sværere for udlændinge at opnå finsk statsborgerskab.