Rusland erkender ukrainsk erobring af landsby i Zaporizjzja

I sin daglige videotale søndag siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Rusland ikke kun vil mislykkes med at erobre mere ukrainsk territorium, men at Rusland også vil miste territorium, som det kontrollerer nu.

- Der er intet alternativ, og der kommer ikke til at være et, siger Zelenskyj.

Han siger, at ukrainske styrker skridt for skridt bevæger sig fremad for at befri deres land.

Både Ukraine og Rusland ”lider et stort antal dødsfald”, mens hårde kampe foregår ved fronten, lyder det i det britiske forsvarsministeriums daglige efterretningsrapport søndag.

Rusland siges at have oplevet et store antal tab af soldater siden kampen om Bakhmut i marts.

Ministeriet har ikke sat antal på, hvor mange der er dræbt eller såret.