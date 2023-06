Rusland afviser FN-tilbud om hjælp til ofre for oversvømmelser

Rusland afviser anmodninger fra FN om humanitær hjælp til ofrene for oversvømmelserne i russisk-besatte områder efter dæmningskollapset i Nova Kakhovka.

Sådan lød det søndag i en udtalelse fra FN’s humanitære koordinator for Ukraine, Denise Brown.

- Vi opfordrer de russiske myndigheder til at handle i overensstemmelse med deres forpligtelser under international humanitær lov. Hjælp til folk, der har brug for det, må ikke blive nægtet, lød det.