Det skriver nyhedsbureauet dpa ifølge nyhedsbureauet NTB.

I talen takker han også de allierede lande, som har bidraget med våben og udstyr. Han fremhæver blandt andet Danmark.

- Danmark og Norge, jeg vil gerne takke jer hver især for jeres fælles arbejde med at styrke vores artilleri, siger han ifølge dpa, skriver NTB.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) sagde i sin tale på Folkemødet på Bornholm lørdag, at Danmark højst sandsynligt kommer til at bakke op om vestlige donationer af kampfly til Ukraine på et tidspunkt.