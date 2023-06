Russisk forsvarsminister indrømmer mangel på kampvogne

Nyhedsbureauet Reuters har ikke været i stand til at bekræfte, hvor og hvornår optagelserne er fra.

Det russiske forsvarsministerium hævder, at kampvognene, som Vesten har leveret til Ukraines forsvarskamp, blev kapret i Zaporizjzja i det sydlige Ukraine.

Hanna Maljar, en ukrainsk viceforsvarsminister, sagde fredag i et interview med The Guardian, at ukrainske styrker for tiden gør landvindinger.

- I praktisk talt alle sektorer syd på, hvor vores styrker angriber, har de opnået taktiske succeser. De rykker gradvist frem. På nuværende tidspunkt er de fremrykket op til to kilometer hver vej, sagde hun.

Rusland hævder, at den ukrainske modoffensiv har slået fejl, men Ukraine insisterer på, at det har generobret flere områder og omkring 100 kvadratkilometer af sit retmæssige territorie.