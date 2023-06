Finlands nye regering vil skære i antallet af kvoteflygtninge

Finlands nye koalitionsregering er blevet enig om at skære i antallet af kvoteflygtninge og samtidig øge antallet af migranter, der kommer for at arbejde, samt gøre det sværere for udlændinge at opnå finsk statsborgerskab.

Det fortalte lederen af det nationalistiske parti De Sande Finner, Riikka Purra, på et pressemøde fredag, hvor den nye finske regering blev præsenteret.