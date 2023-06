Vladimir Putin er så overbevist om, at Rusland kommer til at nedkæmpe den ukrainske modoffensiv, at han har udelukket brugen af atomvåben.

Sådan lød det fredag fra den russiske præsident på et økonomisk forum i Sankt Petersborg.

- Atomvåben er fremstillet for at garantere vores sikkerhed i den bredeste forstand og for at sikre eksistensen af den russiske stat. Men vi ... har intet sådant behov (for at bruge dem, red.), lød det ifølge nyhedsbureauet Reuters.