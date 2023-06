Lavine landede en hårsbredde fra schweizisk landsby

En schweizisk landsby, der blev evakueret på grund af faren for at blive udslettet af en lavine af klippestykker og store sten, undgik lige netop at blive ramt, da en del af et bjerg, som tronede over stedet, styrtede ned natten til fredag.

Det oplyser lokale myndigheder i Brienz i det østlige Schweiz.

Landsbyens 84 beboere blev evakueret 12. maj, da geologer fastslog, at Insel, en ustabil bjergtop over landsbyen, inden for kort tid kunne styrte ned med op mod to millioner kubikmeter klippestykker.