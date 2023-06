Konservativ leder præsenterer ny finsk regering fredag

Det gælder blandt andet immigration, klimapolitik og offentlige finanser. Og til sidst har de altså nået et kompromis.

Orpos nye regering trækker finsk politik mod højre. Regeringen ventes at dæmme op for det finanspolitiske underskud ved at skære i arbejdsløsheds- og velfærdsydelserne. Samtidig ventes den at stramme udlændingepolitikken og løsne Finlands miljøforpligtelser.

Petteri Orpo og Samlingspartiet indledte formelt regeringsforhandlinger med De Sande Finner, Svensk Folkeparti og Kristendemokraterne den 2. maj.

Finland har en lang tradition for et bredt regeringssamarbejde.

Samlingspartiet blev ved valget 2. april det største parti i Rigsdagen med 48 af de 200 pladser. De Sande Finner kom på andenpladsen med 46 pladser, mens Socialdemokratiet og Sanna Marin måtte nøjes med 43.