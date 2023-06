Atomagentur: Situation på atomkraftværk er alvorlig men stabil

Under besøget på atomkraftværket fortæller Grossi til det russiske nyhedsbureau Tass, at inspektører fra IAEA vil blive på stedet for at følge situationen.

Det drejer sig om fire personer, der kommer fra Østrig, Frankrig, Sydkorea og Marokko.

De afløser de to, der hidtil har været stationeret på atomkraftværket.

Grossi siger, det er urealistisk at tro på, mens krigen fortsætter i nærområdet, at Ukraine og Rusland vil underskrive en aftale om sikkerheden på atomkraftværket.

Det russiske nyhedsbureau Ria citerer ham for at sige, at situationen på Zaporizjzja-værket er ”alvorlig”. Men det nuværende niveau for kølevandet er indtil videre tilstrækkeligt.