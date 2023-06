Magtfuld polsk leder kræver folkeafstemning om flygtninge

Polen vil gennemføre en folkeafstemning om en EU-aftale, der vil fordele flygtninge og migranter, som kommer til Europa.

Det siger den magtfulde formand for Polens regerende parti Jaroslaw Kaczynski.

Den foreløbige aftale blev indgået tidligere på måneden mellem EU’s medlemslande. Den vil pålægge lande, som nægter at tage imod flygtninge, at indbetale 20.000 euro per person til en EU-fond. Det svarer til 150.000 kroner.