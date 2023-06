Efter 14 måneders efterforskning præsenterede et tværpolitisk udvalg torsdag en rapport med sønderlemmende kritik af den tidligere premierminister Boris Johnson, der beskyldes for bevidst at have ført parlamentet bag lyset.

Udvalgets anbefaling var ifølge BBC at suspendere Johnson fra Underhuset i 90 dage, hvis han stadig havde været medlem. Men allerede inden offentliggørelsen tog Johnson i sidste uge konsekvensen og meddelte, at han forlader parlamentet øjeblikkeligt.