28 måneders fængsel var dommen til en britisk kvinde i en sag, som kan antænde et opgør med landets abortlovgivning.

Den 44-årige mor til tre blev idømt sin lange fængselsstraf, efter at hun tilstod at have løjet sig til at få udleveret abortpiller, som hun brugte til at gennemføre en medicinsk abort langt efter den britiske abortgrænse.