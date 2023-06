Missil slog ned i lagerhal og dræbte tre i ukrainsk havneby

I alt 13 andre skulle være blevet kvæstet i angrebet. Det indebærer blandt andet syv andre ansatte i lagerhallen og seks i et forretnings- og butiksområde, der også er blevet beskadiget.

Ukraines sydlige kommandoenhed oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at i alt fire krydsermissiler blev sendt afsted af Rusland. Ifølge det ukrainske forsvar er to af dem blevet skudt i stykker, men to er altså slået ned i Odesa.

- Som resultat af kampe i luften og trykbølger er et kontorcenter, en uddannelsesinstitution, en beboelsesejendom, restauranter og butikker i byens centrum blevet beskadiget, lyder det fra den sydlige kommandoenhed.