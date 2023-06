Ekstremt vejr har kostet 195.000 liv i Europa siden 1980

Rapporten gør det samtidig klart, at skader efter ekstremt vejr har kostet 560 milliarder euro i perioden. Det svarer til 4173 milliarder kroner.

Hedebølger står bag 81 procent af dødsfaldene, lyder det videre fra agenturet.

- For at undgå yderligere tab bliver vi nødt til med det samme at bevæge os fra blot at håndtere ekstreme vejrhændelser til at komme dem i forkøbet, siger EEA-ekspert Aleksandra Kazmierczak.

EEA understreger, at Europa skal have fokus på at beskytte kontinentets aldrende befolkning, som er ekstra sensitive over for ekstrem varme.