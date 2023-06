Hashpåvirket mand anholdt for at slippe aber løs i Tjekkiet

Politiet har anholdt en mand og sigtet ham for at bryde ind i den zoologiske have omkring klokken 21.00 mandag aften. Han er også sigtet for at lave hærværk på det elektriske hegn, der er omkring topbavianernes bur.

Den 42-årig mand blev pågrebet af politiet, da han forsøgte at bryde ind på en nærliggende bar, skriver tjekkiske medier.

Manden blev testet positiv for at være påvirket af cannabis, oplyser politiet.

Den zoologiske have er midlertidigt lukket på grund af hændelsen.

De ansatte håber på, at bavianerne selv vender tilbage til deres bur, når de bliver sultne.