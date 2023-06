Frankrig hævder at have afsløret og stoppet russisk misinformation

- De franske myndigheder arbejder tæt sammen med sine partnere for at bekæmpe Ruslands hybride krigsførelse.

Flere vestlige regeringer har udtrykt bekymring for, at Rusland skruer op for misinformation. Det sker i et forsøg på at påvirke den offentlige holdning til krigen i Ukraine.

Den store kampagne, som Frankrig nu ifølge udenrigsministeren har afsløret, er udarbejdet af ”russiske aktører”.

De har arbejdet sammen med ”statslige enheder eller enheder knyttet til den russiske stat”, som skulle forstærke indsatsen, siger Colonna.