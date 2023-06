Svensk dom: Politiet burde ikke have forbudt koranafbrænding

En domstol i Sverige har mandag afgjort, at svensk politi ikke havde grundlag for at forbyde koranafbrændinger, som det gjorde i februar.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

I februar argumenterede politiet for, at den almene sikkerhed ikke kunne garanteres, hvis koranafbrændingerne fandt sted. Men det var der altså ikke tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, lyder det.