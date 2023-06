Ukraine: Vi har tilbageerobret territorium ved tre byer

Samtidig er man rykket mellem 300 og 1500 meter frem i to retninger ved den sydlige frontlinje.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte de ukrainske oplysninger.

Den russiske præsident Vladimir Putin sagde fredag, at en ukrainsk modoffensiv var i gang, men at den ikke havde kunnet bryde igennem linjerne.

Søndag gav Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, den mest åbenlyse indikation hidtil, på at den længe ventede modoffensiv er i gang, ved at bekræfte, at ”modangreb og defensive operationer” fandt sted.