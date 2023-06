Tidlige skotsk leder bedyrer uskyld i sag om forsvundne penge

Det skulle handle om 600.000 pund (over fem million kroner), som skulle have været i partiets kasse. Men der er mistanke om, at Sturgeon og hendes mand har brugt pengene til private formål.

- At befinde sig i den situation, som jeg var i dag, og når jeg samtidig er helt overbevist om, at jeg ikke har begået noget ulovligt, er både chokerende og smerteligt.

- Jeg ville aldrig gøre noget, der kunne skade hverken SNP eller landet, siger hun.

Nicola Sturgeon forlod uventet sin post tidligere i år. Sturgeon var Skotlands førsteminister fra november 2014 til marts i år.