Både Sturgeons bolig og partikontoret er blevet ransaget som en del af efterforskningen. En campingvogn er blevet beslaglagt uden for et hus, som tilhører Sturgeons svigermor.

Sturgeon oplyste i februar, at hun ville træde tilbage både som formand for SNP og som førsteminister.

I hendes tid har der været afholdt to valg til parlamentet i Skotland og tre valg til parlamentet i Storbritannien.Ved det første valg til Holyrood mistede SNP sit flertal men holdt fast i regeringsmagten. Ved det seneste valg i 2021 var SNP blot et mandat fra igen at få et flertal selv, og Nicola Sturgeon beholdt regeringsmagten.Skotterne skal senest til valg til det britiske parlament i 2025 og til det skotske parlament i 2026.