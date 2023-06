Wagner-gruppen vil ikke adlyde russisk forsvarsminister

Hverken Sjojgu eller hans stabschef, general Valerij Gerasimov, har offentligt kommenteret den kritik og de fornærmelser, som kommer fra Prigozjin.

Men det russiske forsvarsministerium sagde lørdag, at Sjojgu havde givet ordre til, at ”alle frivillige militære enheder” kunne underskrive kontrakter med hans ministerium sidst i denne måned. Et skridt som ifølge ministeriet vil effektivisere den russiske hær.

Selv om forsvarsministeriet ikke nævnte Wagner-gruppen i den offentlige erklæring, så rapporterer russiske medier, at det var et forsøg på fra Sjojgus side at få gruppens lejesoldaterne ind i den russiske hær.