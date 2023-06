Ukraine: Russerne sprængte dæmning for at stoppe offensiv

Moskva hævder, at Ukraine selv har sprængt dæmningen. Begge sider beskylder modparten for at bombardere civile i det oversvømmede område.

- Eksplosionen i det hydroelektriske kraftværk ved dæmningen blev øjensynligt gennemført for at hindre ukrainske forsvarsstyrker i at indlede en offensiv i Kherson sektoren, siger Maliar på det sociale netværk Telegram.

Hun tilføjer, at sprængningen, som fik en flodbølge til at oversvømme byer og landsbyer i regionen, så hele huse blev skyllet væk og indbyggere blev fanget i deres hjem, også skulle hjælpe russerne til at udstationere soldater i andre områder - blandt andet i Bakhmut.