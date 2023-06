Politiet finder fire såret af skud i Stockholm

Inden for et døgn er i alt syv personer blevet ramt af skud i den svenske hovedstad.

Ud over de fire, der er ramt i bydelen Farsta, er to blevet såret i Solna og en i Jordbro. Det skete fredag aften.

Et øjenvidne fortæller Expresses, at han stod sammen med sine to mindreårige børn mellem et butikscenter og nedgangen til undergrundsbanen i Farsta, da han pludselig hørte skud.

- Det lød ”bambambam” 8 til 12 gange. Jeg kunne høre, at det ikke var fyrværkeri, og jeg mærkede med det samme, at pulsen steg, siger han.

Det lykkedes ham at få gennet sine børn ind i en kiosk i nærheden for at komme i sikkerhed.

Han fortæller, at han så to personer, der sprang forbi kiosken, men han ved ikke, om det var gerningsmændene.