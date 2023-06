15-årig dreng dræbt og tre såret i voldsomt skyderi i Stockholm

- Det lykkedes ikke med det samme, og der blev en eftersættelse på E4 i sydlig retning, forklarer hun.

De to anholdte mistænkes for drab og drabsforsøg.

Der er ingen oplysninger om, hvem de skudramte eller gerningsmændene er.

Inden for et døgn er i alt syv personer blevet ramt af skud i den svenske hovedstad.

Ud over de fire, der blev ramt i bydelen Farsta, er to blevet såret i Solna og en i Jordbro. Det skete fredag aften.

Et øjenvidne fortæller Expressesen, at han stod sammen med sine to mindreårige børn mellem et butikscenter og nedgangen til undergrundsbanen i Farsta, da han pludselig hørte skud.

- Det lød ”bambambam” 8 til 12 gange. Jeg kunne høre, at det ikke var fyrværkeri, og jeg mærkede med det samme, at pulsen steg, siger han.