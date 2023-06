Zelenskyj: En modoffensiv "finder sted"

En journalist beder ham om en kommentar til, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sagt, at den længe ventede ukrainske modoffensiv allerede er slået fejl.

- Det er interessant, hvad Putin har at sige om vores modoffensiv. Det er vigtigt, at Rusland hele tiden får at føle, at de - efter min mening - ikke har lang tid igen, svarer han.

Zelenskyj fortæller, at han dagligt er i kontakt med sine militære kommandanter. Blandt dem hærchef Valery Zaluzjnyj. Og ”alle er de positive, så fortæl det til Putin”.