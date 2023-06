Fire små børn er uden for livsfare efter knivangreb i Frankrig

En video af angrebet, som blev optaget af et vidne og er blevet verificeret af Reuters, viser angrebsmanden springe over et hegn til en legeplads.

På videoen ses det også, at manden skubber en kvinde, der prøver at stoppe ham, væk.

24-årige Henri, som er på katolsk pilgrimsrejse, har fået tilnavnet ”rygsæk-helten”, efter at han konfronterede gerningsmanden og blandt andet kastede en rygsæk efter ham.

Den pilgrimsrejsende følte sig kaldet til at bryde ind, forklarer han.

- Alt, jeg ved, er, at jeg ikke befandt mig der ved en tilfældighed, siger Henri til den franske tv-station CNews ifølge Reuters.

- Det var helt utænkeligt ikke at gøre noget. Jeg fulgte mine instinkter og gjorde, hvad jeg kunne, for at beskytte de udsatte, lyder det.