Scholz vil ringe til Putin med opfordring om tilbagetrækning

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, sagde i en tale lørdag, at det er hans hensigt snart at tale med den russiske præsident, Vladimir Putin, over telefonen for indtrængende at opfordre ham til en russisk tilbagetrækning fra Ukraine.

I en tale ved et konvent i Nürnberg lørdag for den tyske protestantiske kirke sagde Scholz, at han tidligere har talt i telefon med Putin.