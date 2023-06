Mindst tre dræbt og 27 såret ved droneangreb på Odesa

Tre civile blev dræbt tidligt lørdag ved et russisk droneangreb i storbyen Odesa ved Sortehavet, da vragrester fra en drone styrtede ned i en boligblok.

Det oplyser Ukraines militær til nyhedsbureauet Reuters.

- Luftforsvaret nedskød otte ”Shahed” droner og to missiler under det seneste russiske natlige bombardement af ukrainske byer, siger en talsperson for den militære kommando i det sydlige Ukraine.