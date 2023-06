Putin: Ukraines modoffensiv er gået i gang - og har slået fejl

Han påstår samtidig, at Ukraine ikke har haft held med modoffensiven.

- Alle forsøg på en modoffensiv har slået fejl indtil vide. Men det ukrainske regimes angrebspotentiale er stadig intakt, advarer Putin.

Der har længe været spekuleret i, at en ukrainsk modoffensiv har været på trapperne. Ukraine selv har sagt, at dens start ikke vil blive annonceret.

Fredagens udmelding fra Putin er dermed heller ikke bekræftet.

Den amerikanske tænketank Institute for the Study of War, der monitorerer krigen i Ukraine, mener dog også, at ”den ukrainske modoffensiv er gået i gang”. Det skriver tænketanken på Twitter.