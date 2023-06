Putin gør klar til opstilling af atomvåben i Belarus

Samtidig konstaterede USA’s udenrigsministerium, at der ikke var nogen indikationer på, at Rusland planlægger at bruge A-våben.

I maj underskrev forsvarsministrene fra Rusland og Belarus en formel aftale om, at Rusland kan opstille taktiske atomvåben på belarusisk jord.

Taktiske atomvåben har aldrig været anvendt i krig. De er udviklet til at kunne udslette en militær fjende og dennes udstyr på kamppladsen. Strategiske atomvåben kan til gengæld udslette hele landområder.

Putin har flere gange siden invasionen i Ukraine 24. februar sidste år i slet skjulte vendinger truet Ukraine og Vesten med de russiske atomvåben.

Belarus er en af Rusland tætte allierede.

Landet grænser op til både Rusland og Ukraine. Derudover deler landet grænser med tre NATO-lande: Polen, Litauen og Letland.