Ukraine: Opkald afslører de skyldige bag sprængning af dæmning

Rusland og Ukraine har skiftevis anklaget hinanden for at stå bag sprængningen af Nova Kakhovka-dæmningen i Ukraine.

Fredag formiddag oplyser den ukrainske efterretningstjeneste, at den har opfanget et telefonopkald, som angiveligt beviser, at det er en russisk ”sabotagegruppe”, der har ødelagt dæmningen.

Det skriver Reuters.