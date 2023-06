En person meldes dræbt efter russisk missil- og droneangreb

Derudover er tre andre blevet såret, og fire bygninger er blevet ødelagt.

Det fremgår endnu ikke, hvor i Ukraine angrebet fandt sted.

Ukraines luftvåben oplyser, at to andre krydsermissiler ramte regionen Tjerkasy i det centrale Ukraine under et angreb torsdag aften.

Ifølge guvernøren i Tjerkasy, Ihor Taburets, blev mindst otte personer såret ved angrebet. En vaskehal og et industrielt mål blev ramt.

Samtidig beretter russisk militær om hårde kampe mellem russiske og ukrainske styrker i Zaporizjzja-regionen i det sydlige Ukraine.