Efterretningstjeneste kritiseres for håndtering af masseskyderi i Oslo

På de fire minutter blev to mænd - den ene i 50’erne, den anden i 60’erne - dræbt. Ni blev skadet af skuddene, mens yderligere 25 personer fik andre skader i det kaos, der fulgte.

Skyderiet, der foregik forud for Oslo Pride, fandt blandt andet sted på London Pub, kendt som et sted for LGBT-personer.

Det er de civile, der skal have æren for, at flere ikke blev ramt, mener Pia Therese Jansen, der leder udvalget.

Matapour blev nedlagt i løbet af få minutter af civile, så han mistede det maskingevær, han havde på sig, inden politiet ankom til stedet.