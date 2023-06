Tirsdag morgen blev Kakhovka-dæmningen i den sydukrainske Kherson-region sprængt i luften. Dæmningen, der ligger i et område, som er under russisk kontrol, holdt før eksplosionen på et 18 kubikkilometer stort vandreservoir, der både bruges til at forsyne den besatte Krim-halvø med vand og til at nedkøle det russisk besatte Zaporizjzja-atomkraftværk