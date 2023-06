Finland udviser russiske diplomater - beskyldes for spionage

Wienerkonventionen er en international traktat under FN fra 1960’erne.

Beslutningen om at udvise de ni diplomater er blevet truffet på et møde mellem den finske præsident, Sauli Niinistö, og landets ministerudvalg for udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Den russiske ambassade i Helsinki er ikke umiddelbart vendt tilbage på Reuters’ henvendelse.

Ethvert land kan til enhver tid udvise diplomater - også uden at give nogen videre forklaring. Det er et værktøj, der kan bruges, hvis man eksempelvis har mistanke om spionage eller blot vil sende et signal om utilfredshed.