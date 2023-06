Rusland om angreb på dæmning: Ukraine vil udtørre Krim-halvøen

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, anser på den anden side sprængningen for at være terror begået af Rusland.

- Russiske terrorister. Ødelæggelsen af vandkraftværket og dæmningen Kakhovka bekræfter bare over for hele verden, at de (russerne, red.) skal fjernes fra hvert et hjørne af det ukrainske territorium.

- Der skal ikke være en eneste meter tilbage til dem, for de bruger hver en meter til at begå terror, skriver han på Twitter.

Ud over bekymring for de mennesker, der bliver ramt af oversvømmelser, frygtes sprængningen - og de efterfølgende oversvømmelser - at få alvorlige miljømæssige konsekvenser.

Derudover er der fokus på sikkerheden omkring atomkraftværket Zaporizjzja. Atomreaktorerne i Zaporizjzja nedkøles med vand, som ledes til kraftværket fra dæmningen.