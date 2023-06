Hundredvis af hjem evakueres efter sprængning af dæmning i Ukraine

Otte områder langs floden, hvor dæmningen ligger, stod under vand omkring klokken 08.

Ifølge den russisk indsatte borgmester i Nova Kakhovka, Vladimir Leontjev, bliver beboerne i omkring 300 huse langs flodbredden evakueret.

Det siger han til tv-kanalen Rossiya-24 ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Den 30-meter høje og 3,2 kilometer lange dæmning blev bygget i 1956 som en del af et vandkraftværk.

Dæmningen på Dnepr-floden holder på et 18 kubikkilometer stort bassin, der ud over at forsyne Krim-halvøen med vand også bruges til nedkølingen af atomkraftværket Zaporizjzja.