Ukraine: Russiske styrker har sprængt stor dæmning i Kherson

Et andet statsligt russisk nyhedsbureau Tass skriver dog også ifølge Reuters, at dæmningen er blevet ødelagt.

- Omfanget af ødelæggelsen, hastigheden og mængden af vand, og de sandsynligt berørte områder, er ved at blive klarlagt, skriver kommandoenheden på Facebook ifølge Reuters.

På det sociale medie Twitter kan man se videoer af, at der tilsyneladende er gået hul på dæmningen.

I oktober anklagede Rusland og Ukraine ifølge Reuters hinanden for at planlægge at sprænge dæmningen i luften.

På samme tidspunkt sagde præsident Volodymyr Zelenskyj også, at Rusland havde lagt miner på dæmningen som forberedelse på at sprænge den i luften, hvilket han sammenlignede med brugen af masseødelæggelsesvåben.