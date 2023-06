Rusland hævder at have afværget ny offensiv i Donetsk

Mandag sagde Rusland, at ukrainske styrker havde startet en stor offensiv i den sydlige del af Donetsk. Det er uklart, om denne påståede offensiv er en del af Ukraine længes ventede modoffensiv.

Ukraine har ikke sagt, at modoffensiven er begyndt, og flere topfolk undgik at svare på spørgsmål om det mandag.

I en promoveringsvideo, der blev udgivet søndag, og som opfordrer til at tie om alle militære handlinger, lyder det fra det ukrainske forsvarsministerium, at ”begyndelsen ikke bliver annonceret”.

Rusland og Ukraine har under krigen ofte påstået at have påført modparten store tab, uden at disse påstande har kunnet bekræftes.