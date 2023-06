Mette Frederiksen efter langt møde med Biden: »Jeg er her ikke for at søge et andet job«

»Men jeg synes der er grund til at glæde sig over, at der er international opbakning.«

Hun understregede dog:

»Jeg er ikke her i USA for at søge et andet job. Jeg er her for at passe mit job som statsminister.«

En journalist fra Politiken spurgte direkte, om Mette Frederiksen ville sige nej til posten som Natos næste generalsekretær, hvis hun får den tilbudt, hvortil hun svarede:

»Jeg vil gerne gentage, hvad jeg har sagt før. Jeg er ikke kandidat, og jeg er glad for at være statsminister i Danmark. Det var jeg før rejsen til USA, og det er jeg også fortsat.«

Samtidig bekræftede statsministeren også, at hun havde mødtes med CIA’s direktør, Williams Burns, tidligere på dagen. Mødet skete efter flere kritiske sager om den danske efterretningstjenestes arbejde. Sagerne har ifølge nogle iagttagere skadet den danske efterretningstjenestes forhold til udenlandske spiontjenester.

Mette Frederiksen havde en anden historie at fortælle efter møderne i Washington D.C.

»Nu siger jeg det bare meget, meget direkte: Der er kæmpe ros til den danske efterretningstjeneste, og beskeden er meget klar: Samarbejdet er tæt, fortroligt og der er ikke en finger at sætte på samarbejdet. Nu er det sagt. Jeg har ikke sagt det på noget tidspunkt i det her forløb, men jeg kan sige det i dag, for nu har jeg været her og talt med vores allierede. Der er ikke en finger at sætte på samarbejdet mellem USA og Danmark,« sagde Mette Frederiksen om mødet med Burns.