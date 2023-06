»Vi har diskuteret rigtig, rigtig mange forskellige ting. USA ser en troværdig partner i Danmark,« siger Mette Frederiksen efter mødet.

Mødet fandt sted på en dag, hvor rygterne om Mette Frederiksens kandidatur til topposten som Nato’s generalsekretær igen florerede i flere europæiske medier.

Men statsministeren ønskede ikke, at svare på spørgsmål, om hun og Biden under deres lange møde drøftede mulighederne for, at hun kan tage over som generalsekretær efter Jens Stoltenberg.

»Jeg er ikke her i USA for at søge et andet job. Jeg er her for at passe mit job som statsminister,« understregede hun.