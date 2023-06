EU-forsker: Polen skal rulle reform af domstole tilbage

Siden appellerede Polen dommen. Det er den sag, som der mandag er faldet dom i, og sagen er dermed endeligt afsluttet.

Det betyder, at Polen nu skal rette op på situationen, så domstolene igen bliver uafhængige.

I praksis vil det dog ikke ske, siger Marlene Wind.

- Det ville være meget overraskende, hvis Polen lægger sig fladt ned og retter ind. Der er snart valg i Polen, og den nationalkonservative regering har valgt justitsområdet ud som et område, hvor man vil køre hårdt på.

- Man håber, at man kan få vælgerne til at stemme på sig gennem den her politik. Derfor kommer der nok ikke til at ske ret meget, før valget er ovre.