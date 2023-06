Forventningen fra EU-Domstolen er nu, at Polen retter ind. Hvis ikke det sker, så har EU-Kommissionen mulighed for at anlægge en ny sag med påstand om finansielle sanktioner.

Trods mandagens dom forventer Christel Schaldemose dog fortsat en langvarig armlægning om retsstatsprincippet i EU. Hun peger på, at også Ungarn er involveret i et åbent opgør med Bruxelles.

- Den kamp er langt fra færdig, selv om dagens afgørelse er vigtig. I Ungarn har vi store udfordringer med Orban. Her handler det både om manglende transparens og mulig korruption med brugen af EU-midler.

- Retsstatsprincipperne handler om at sikre fair behandling ved domstolene for alle, og at man kan have tillid til, at EU-penge ikke ender i lommen på de forkerte. Så den kamp er ikke ovre endnu, siger Christel Schaldemose.